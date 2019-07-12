شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة موجعة للسعودية وكالة دولية ‘‘تفصح’’ عن سر جديد وراء الهروب المفاجئ للإمارات من اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ‏نقلت وكالة الأنباء الفرنسية (أ.ف.ب) عن خبراء قولهم إن التخفيض المفاجئ في عدد القوات الإماراتية في اليمن الذي مزقته الحرب يهدف إلى استعادة سمعة الدولة الخليجية في المحفل الدولي ، لكنه قد يوتر العلاقات مع حليفها الرئيس في المنطقة، المملكة العربية السعودية، في وقت يشهد توترات شديدة مع إيران.

‏وقال أندرياس كريج ، الأستاذ في كلية كينجز في لندن: “المخاطر السياسية والسمعة الدولية والتكاليف الحربية التي تكبدتها أبو ظبي في اليمن أكبر بكثير من المنافع المتوقعة”.



‏وكانت الإمارات العربية المتحدة لاعباً رئيسياً في التحالف الذي تقوده السعودية والذي تدخل في اليمن في مارس 2015 لدعم الحكومة المعترف بها دوليًا ضد المتمردين الحوثيين المتحالفين مع طهران ، بعد أشهر فقط من استيلائهم على العاصمة صنعاء.



‏ومنذ ذلك الحين ، قُتل عشرات الآلاف من اليمنيين – معظمهم من المدنيين – في الصراع الذي وصفته الأمم المتحدة بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم ، الأمر الذي دفع بالبلد الفقير الى حافة المجاعة.

‏الصراع بين الطرفين لم يحسم طوال أربعة أعوام ووصل الى طريق مسدود ، وفشلت عدة جولات من المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة ، في التوصل لأي اتفاق لإنهاء الحرب.



‏ومع ذلك ، وفي خطوة مفاجئة يوم الاثنين ، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها ستعيد نشر قواتها وتقليصها بشكل كبير من شمال اليمن. وخلال أربع سنوات من القتال ، أرسلت أبوظبي آلاف الجنود وساعدت في تدريب حوالي 90،000 جندي يمني.



‏ولعل أحد العوامل التي دفعت أبوظبي لاتخاذ هذه الخطوة هو سعيها للحد من الأضرار التي لحقت بسمعتها بسبب انتهاكاتها وجرائمها في اليمن ، حيث اتهم كل من التحالف والحوثيون بارتكاب جرائم حرب من قبل جماعات حقوق الإنسان.



‏وقال كريج إن سمعة الإمارات ، الحليف القوي للولايات المتحدة والتي تهدف إلى أن ينظر إليها على أنها “شريك ليبرالي معتدل لأمريكا في المنطقة” ، قد “تلقت ضربة قوية في الآونة الأخيرة”.

‏كما قالت منظمة العفو الدولية العام الماضي إن انتهاكات حقوق الإنسان في سلسلة من السجون التي تديرها الإمارات في اليمن يمكن أن ترقى إلى مستوى جرائم الحرب – وهو تقرير رفضته أبو ظبي بشدة.



‏وقال كريج لوكالة فرانس برس ان “انتهاكات حقوق الانسان ومعسكرات التعذيب وجرائم الحرب ودعم جماعات القاعدة في اليمن أضرت بشدة بمكانة وسمعة الامارات في الولايات المتحدة”.

‏وفي الأسبوع الماضي ، حذر سيناتور ديموقراطي أمريكي من أن واشنطن قد تقطع مبيعات الأسلحة إلى الإمارات بسبب تقرير بأن الإمارات شحنت صواريخ أمريكية إلى المتمردين الليبيين في انتهاك لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة. ونفت الإمارات هذه المزاعم.

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‏•المستنقع اليمني

‏وقال الخبير في شؤون الشرق الأوسط جيمس دورسي إن الخلافات الإقليمية المتزايدة مع إيران ربما ساهمت أيضًا في حسم قرار تخفيض القوات.



‏وقال لوكالة فرانس برس “اذا تطورت الخلافات الإقليمية الى صراع عسكري ، فستكون الامارات الى جانب المملكة العربية السعودية ساحة معركة”.



‏مضيفاً:”أعتقد أن الإماراتيين يريدون أن يكونوا مستعدين لهذا السيناريو ، رغم أنهم لا يريدون صراعًا عسكريًا مع إيران”.



‏وتصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في يونيو عندما أسقطت إيران طائرة أمريكية بدون طيار على مياه الخليج الاستراتيجية في أعقاب سلسلة من الهجمات التي شنت على ناقلات النفط قبالة ساحل الإمارات والتي ألقت واشنطن باللوم فيها على الجمهورية الإسلامية. ونفت طهران هذا الاتهام.

‏وقالت اليزابيث ديكنسون المحللة البارزة في مركز أبحاث المجموعة الدولية للأزمات “التوترات مع إيران لم تكن الدافع للانسحاب ، لكنها بالتأكيد زادت من تعقيد الموقف”.

‏مضيفة: “لقد شعرت أبو ظبي بالقلق من التصعيد في الأشهر الأخيرة وسعت للحد من المخاطر على نفسها”.



‏وأضاف كريج أن قرار الإمارات يعني أن السعودية الآن أصبحت وحيدة في قتالها ضد الحوثيين في اليمن.

‏•محادثات صعبة داخل الغرف المغلقة



‏و يتفق الخبراء على أنه على الرغم من أن قرار الإمارات بتخفيض عديدها العسكري قد يؤدي إلى توتر العلاقات مع المملكة العربية السعودية حليفتها القوية ، إلا أنه من غير المرجح أن يؤثر بشدة على تحالفهم الإقليمي الاستراتيجي.



‏وقال دورسي: “خلف الأبواب المغلقة ، لن يكون السعوديون سعداء ، لكنني لا أعتقد أن السعودية أو الإمارات لديها مصلحة في حدوث خلاف عام”.



‏وأضاف أن الدولتين لديهما الكثير من القواسم المشتركة ولن يسمحا للخلافات حول الحرب باليمن بتشويه علاقتهما.



‏وعلى مر السنين ، وقفت الدولتين الخليجيتين الغنيتان بالنفط جنبا إلى جنب حول معظم القضايا الإقليمية.