شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الإطاحة به .. خصروف يتحدى الشرعية والتحالف ويضع هذا الشرط التعجيزي للمثول أمام المحكمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق اللواء محسن خصروف، مدير دائرة التوجيه المعنوي في الجيش اليمني، الموقوف عن العمل والمحال للتحقيق، على قرار إيقافه من قبل الرئيس هادي وإحالته للتحقيق.

وتعهد اللواء خصروف، بالتزام مثوله للتحقيق شريطة أن يكون معلناً وشفافاً.

وقال خصروف في منشور عبر صفحته في الفيسبوك، رصده محرر “المشهد اليمني”: “الوطن أعز وأغلى من أي منصب، وأنا مستعد، في سبيل الوطن ـ اليمن ـ صاحب السيادة، مستعد للتحقيق و المحاكمة، شرط أن تكون علنية وشفافة”.

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وكان الرئيس عبدربه منصور هادي، قد وجه أمس الخميس، بإيقاف اللواء محسن خصروف، من عمله كمديراً لدائرة التوجيه المعنوي، وإحالته للتحقيق، نتيجة مخالفاته لضوابط المهنة وللوائح والقوانين العسكرية المنظمة. بحسب ما نقلت وكالة “سبأ” عن مصدر بوزارة الدفاع.

وشدد المصدر “على ضرورة تحلي القيادات العسكرية بالمسؤولية الذاتية في هذا الظرف الحرج الذي تعيشه اليمن، وأن يكونوا أكثر تقيداً باللوائح وأكثر انضباطاً ونزاهة وتميزاً وتركيزاً على القيام باختصاصاتهم”.

وجاء القرار الإيقاف بعد أيام من إعلان حديث اللواء “خصروف” التلفزيوني وكشفة لكثير من الملفات التي تعيق تقدم قوات الجيش الوطني، وكان صدر قرار تعيينه في دائرة التوجيه المعنوي للجيش، في مطلع يناير من العام 2016م، بعد ان كان متقاعد عن الجيش، ويعمل في التحليل العسكري والتعليق للقنوات الفضائية ووسائل الاعلام المختلفة.