شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : غزوان المخلافي يسلم نفسه ويطالب بمحاكمة علنية وانه سيكشف فضائح قيادات عسكرية كبيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علم ""الخليج 365"" من مصادر مطلعة ان وكيل محافظة تعز الدكتور عبد القزي المخلافي ومستشار قائد المحور عبده سالم سلما غزوان المخلافي لقيادة المحور وحسب المصدر فان غزوان سلم نفسه مطالباً بمحاكمة علنية وانه سيفضح كل الاطراف بمدينة تعز

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