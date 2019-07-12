شكرا لقرائتكم خبر عن شــاهد 5 صور : توثق لحظة انتشار قوات الحماية الرئاسية في شوارع عدن بعد يوم من الاشتباكات العنيفة .. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون عدد من الصور التي تظهر فيها قوة تابعة لواء النقل وأحد ألوية الحماية الرئاسية بعدن تدخل مناطق المواجهات التي يشهدها حيي "المحاريق والسيلة، شمال العاصمة الموقتة عدن، منذ عدة أيام وخلفت قتلى وجرحى من الطرفين والمدنيين، ولم تدخل أي قوة أمنية لفض هذه الاشتباكات التي استمرت لأيام بصورة متقطعة. وذكرت مصادر محلية أن العميد أمجد خالد، قائد لواء النقل، والعقيد محمد البوكري، أركان حرب اللواء، والعميد نزيه العزيبي، هم من قادوا هذه القوة التي انتشرت في مناطق المواجهات حتي يتم احتواء الموقف المتصاعد بين مسلحين من الحيين الذين وجدوا في عدم تدخل الجهات الأمنية لوقف هذه الاشتباكات فرصة سانحة للاستمرار في اقلاق السكينة والسلم الاجتماعي وتصفية الثارات وممارسة اعمال الحرابة بحق مدنيين ينتمون للحيين. Advertisements

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