شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالـ"فيديو" سوريات يغنين ويرقصن ويقرعن الطبول في شوارع الكويت وهذه كانت ردة فعل المواطنين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهر مقطع فيديو، عدد من الفتيات السوريات وهن يرقصن ويقرعن الطبول في شوارع الكويت. وأوضح الفيديو، الفتيات وهن يجبن شوارع الكويت ليلًا ويغنين باللهجة السورية وسط أجواء مليئة بالبهجة والسعادة. كما بيَّن السكان، وهم منهدشين من الفتيات، حيث كانوا ينظرون لهن على حافة الطرقات.

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