شكرا لقرائتكم خبر عن في ظلّ أزمة هروب زوجته الأميرة هيا .. إليكم آخر تسريبات نشرها طحنون بن زايد عن تحرّشات بن راشد... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف حساب “بدون ظل” على تويتر، –الذي يعرّف نفسه أنه ضابط في جهاز الأمن الإماراتي-، عن ما أسماها تسريبات “مشينة” يقوم بها جهاز الأمن ضد حاكم دبي محمد بن راشد، والهدف منها.

وقال في تغريدةٍ له بتويتر إن “التسريبات المشينة التي تخرج ضد محمد بن راشد مرة بتحرشه بابنته جليلة، ومرة بابنته الشيخة شمسة، وخيانة الأميرة هيا مع اجنبي، جميعها خارجه من جهاز الأمن الإماراتي”.

وذكر أن تلك التسريبات تتم بتعليمات من الشيخ طحنون بن زايد، شقيق ولي عهد ابوظبي ومستشاره للأمن القومي، وهدفها إضعاف محمد بن راشد داخليا وخارجيا.حسب “بدون ظل”.

قد يهمك ايضاً:

وأضاف في تغريدةٍ أُخرى إلى أنّ هناك خلافات لا ينكرها احد بين محمد بن راشد وزوجته الأميرة هيا، وأن القضاء البريطاني سيأخذ مجراه القانوني، لافتاً إلى أنّ التسريبات تخرج من جهاز الأمن الإماراتي بهدف ارغام “بن راشد” على عدة تنازلات ومن اهمها الخروج بتصريح سياسي ضد ايران، وهذا الامر يتعارض مع سياسة دبي.وفق “بدون ظل”.