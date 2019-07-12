قوات الجيش تنتزع مواقع جديدة من ايدي المليشيات بالبيضاء

انتزعت قوات الجيش الوطني ، اليوم الجمعة ، مواقع جديدة من ايدي مليشيات الحوثي الانقلابية بمحافظة البيضاء .
ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن قائد اللواء 173مشاه العميد صالح عبدربه المنصوري قوله، إن "قوات الجيش الوطني نفذت اليوم هجوماً على عدة مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثي بجبهة ناطع".
وأضاف، أن قوات الجيش تمكنت من تحرير ما تبقى من سلسلة جبال "صوران" وأجزاء كبيرة من جبل "الرفص"، إلى جانب تحرير عدد من المواقع في سلسلة جبال "البرك"..
ولفت العميد المنصوري، إلى أن المعركة ما زالت مستمرة حتى اللحظة وسط تقدم متواصل لأبطال الجيش..
وأكد أن المعارك أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 10 من عناصر الميليشيات وإصابة آخرون، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية.
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