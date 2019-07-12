تعرف على آخر تحديث لأسعار العملات لمساء اليوم الجمعة

ينشر "الخليج 365" آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في حضرموت، لمساء اليوم الجمعة، وهي كالتالي: اسعار الشراء السعودي: 150.5 الدولار : 572 الإماراتي : 151.5 الذهب كسر: 22450 Advertisements أسعار البيع : السعودي : 152 الدولار : 585 الإماراتي : 154 الذهب كسر: 22650 * وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى.

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