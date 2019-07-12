لقي 13 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، مصرعهم أمس الخميس، بنيران الجيش الوطني في مديرية صرواح غربي محافظة مأرب.
ووفقاً لموقع "سبتمبر نت" الإخباري، شنت قوات الجيش الوطني مساء أمس هجوماً مباغتاً على مواقع تمركز الميليشيا في مسيرة جبهة صرواح، وساندت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، قوات الجيش في الهجوم، وقصفت مواقع الميليشيا وتعزيزاتها القادمة إلى المنطقة.
وأسفر الهجوم عن مصرع 13 من عناصر الميليشيا وجرح آخرين، فضلاً عن تدمير عدد من الآليات التابعة لها، فيما استعادت قوات الجيش كميات من الأسلحة المتنوعة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع 13 حوثياً بنيران الجيش الوطني في صرواح بمأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.