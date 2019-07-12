مصرع 13 حوثياً بنيران الجيش الوطني في صرواح بمأرب

لقي 13 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، مصرعهم أمس الخميس، بنيران الجيش الوطني في مديرية صرواح غربي محافظة مأرب.

ووفقاً لموقع "سبتمبر نت" الإخباري، شنت قوات الجيش الوطني مساء أمس هجوماً مباغتاً على مواقع تمركز الميليشيا في مسيرة جبهة صرواح، وساندت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، قوات الجيش في الهجوم، وقصفت مواقع الميليشيا وتعزيزاتها القادمة إلى المنطقة.

وأسفر الهجوم عن مصرع 13 من عناصر الميليشيا وجرح آخرين، فضلاً عن تدمير عدد من الآليات التابعة لها، فيما استعادت قوات الجيش كميات من الأسلحة المتنوعة.