شكرا لقرائتكم خبر عن أمر قهري بالقبض على مسؤول محلي بتعز متهم بإحراق منزل المحافظ(وثيقة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت نيابة الاستئناف الجزائية المتخصصة بالعاصمة المؤقتة عدن، أمر قهري موجه لشرطة محافظة تعز، بالقبض على مسؤول محلي متهم بإحراق منزل محافظ المحافظة.

وتضمن أمر النيابة، تلقى “المشهد اليمني” نسخة منه، بالقبض على يحيى اسماعيل المكلف مديرا لمديرية المسراخ، بتعز.

ويأتي القبض القهري على اسماعيل بتهمة قيامه بأعمال إرهابية بالمديرية والمحافظة، أخرها احراق منزل المحافظ السابق، وعضو مجلس الشورى، أمين محمود وقتل أحد أقاربه داخل السجن.

وكانت مصادر قضائية قالت أن الايام القادمة ستشهد أوامر قهرية للقبض على عدد من القيادات المحلية بالمحافظة لاخلالهم بالامن وتآمرهم مع دول معادية لليمن.

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