"الخليج 365" يستعرض تسلسل الأحداث الإخوانية في سقطرى ويكشف فساد المحافظ محروس

توجه يوم الخميس الـ11 من يوليو/ تموز ، أبناء محافظة جزيرة سقطرى من مختلف مناطقهم للمشاركة في المظاهره التي دعى إليها حزب المؤتمر الشعبي العام بالجزيرة.

المتظاهرون السقطريون الغاضبون خرجوا في تظاهرتهم السلمية، تأييداً للرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، ولدول التحالف العربي .. مطالبين الرئيس هادي بإقالة المحافظ المحسوب على حزب الإصلاح "الإخوان المسلمين في اليمن" رمزي محروس من منصبه.

وتعالت هتافات المتظاهرين في الساحات مرددة شعارات منها "بالروح بالدم نفديك يايمن " و شعارات أخرى تندد بخطورة حزب الاصلاح وسياسته الاقصائية على أبناء جزيرة سقطرى جنوبي البلاد.

وبحسب تقارير سابقة، فإن هذه التظاهرات الحاشدة تأتي بعد إقالة العديد من مدراء المكاتب التنفيدية المنتمين لأحزاب ومكونات سياسية أخرى ، وإستبدالهم بآخرين موالين لحزب الإصلاح الذي يواليه المحافظ محروس.

وتهدف سياسة المحافظ السقطري الإخواني رمزي محروس، إلى تمكين حزب الاصلاح من السيطرة على مرافق الحكومة بسقطرى و إنفراده بقيادة المحافظة دون مشاركة الأحزاب والمكونات السياسية الأخرى.

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وأثارت قرارت للمحافظ الإخواني محروس، تسببت في اعاقة العديد من المشاريع التنموية استياء شعبيا كبيرا، كان ابرزها قرار إيقاف مشروع الكيبل الأرضي لكهرباء سقطرى الذي منذ توقفه باتت كهرباء المحافظة تشهد إنقطاعات متواصلة.

وفي 20 يونيو/ حزيران شهدت سقطرى تظاهرات شعبية حاشدة نددت بطرد عناصر حزب التجمع اليمني للإصلاح بالتزامن مع حادثة محاولة اغتيال قائد الحزام الأمني بسقطرى عصام الشزابي.

ووفقا لمصادر محلية، فإن المتظاهرين استنكروا الاعمال الاجرامية التي تقوم بها مليشيات حزب الاصلاح الممول من قطر كان آخرها الإعتداس على قائد الحزام الامني بالجزيرة ومحاولة اغتياله.

وواصل أبناء جزيرة سقطرى مطلبهم في الـ 27 من يونيو/ حزيران، بالرفض للوجود الإخواني في الجزيرة الذي يسعى لزعزعة الامن والاستقرار فيها، وخرجوا في مسيرة حاشدة كانت الـ3 من نوعها خلال الشهر المنصرم.

وفي 30 يونيو/ حزيران المنصرم، خرجت تظاهرة نسائية حاشدة في سقطرى تأييدا لشرعية الرئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، طالبت بالاهتمام بالجزيرة ودعمها وتفويت الفرص على بعض الاحزاب التي لا تريد خيرا للجزيرة، كما طالبت التظاهرة بتعيين محافظ جديد للارخبيل لاسيما أن المحافظ محروس بات نشاطه الإخواني علنيا .