إصابة طفل جراء انفجار لغم حوثي في موزع غربي تعز

أصيب طفل بانفجار لغم خلفته ميلشيا الحوثي الانقلابية في محافظة تعز جنوب غرب البلاد. ونقل موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش عن مصادر محلية قولها إن طفلا أصيب بانفجار لغم خلفته ميلشيا الحوثي الانقلابية في منطقة المخأ بمديرية موزع غرب المحافظة". وأضافت المصادر" أن الطفل مهند سعيد محمد الحاج ثمانية أعوام أصيب بجروح خطيرة جراء الانفجار". وأكدت المصادر" أن الطفل ما يزال في حالة غيبوبة بإحدى المستشفيات، جراء الإصابة".

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