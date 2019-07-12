عدن.. "الزراعة" ومنظمة " الفاو " تنظمان ورشة عمل حول اختيار وتحصين المواشي

نظمت منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة "الفاو" بالتعاون مع وزارة الزراعة والري وصندوق التنمية الاجتماعية ، اليوم ، في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل تعريفية حول اختيار وتحصين المواشي.

وبحسب وكالة "سبأ" تهدف الورشة التي يشارك 28 مشارك من محافظات لحج وأبين وشبوة وتعز،الى اعادة تأهيل صغار المزارعين وتحسين الانتاج الزراعي الممول من البنك الدولي.

ولفت وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع التخطيط والمعلومات المهندس علي الجنيد ، على أهمية هذه الورشة..مؤكدا أهمية الاستفادة من مخرجات هذه الورشة في معالجة كافة المشاكل التي يعاني منه القطاع الحيواني .

من جانب اخر اشارا كلاً من مدير عام صحة الحيوان في وزارة الزراعة الدكتور عبدالرحمن الخطيب ، ومنسق مشروع دعم صغار المزارعين التابع لمنظمة الفاو توفيق عبدالله الذبحني ،الى ان الورشة تهدف الى اختيار فرق مناسبة لتحصين الحيوانات وتعريفهم المفاهيم المطلوبة لعملية التحصين حتى تصل الى المستفيدين خالية من الامراض .

واوضح مدير مشروع تأهيل صغار المزارعين بالانابة الخبير الدولي الدكتور اشرف الحوامدة ، بان هذا المشروع يستهدف 7 محافظات يمنية بواقع 21 مديرية مختلفة ، تم فيه تدخلات كثيرة تمثلت في توزيع الذرة الرفيعه والدواجن للاسر الصغيرة والمواشي وقطاعات الاعلاف والنحل ومعدات الحليب .. مؤكدا بان هناك فرصة لاستمرارية المشروع حسب قصص النجاح التي حصلت خلال تنفيذ المشروع في المحافظات المستهدفة.