شكرا لقرائتكم خبر عن تسريبات لأول مرة من الديوان الملكى الأردنى عن الأميرة هيا وعلاقة الملك عبدالله باختفائها .. لن تصدق... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في حديث تلفزيوني كشفت الإعلامية المصرية، دعاء حسن، عن معلومات جديدة بخصوص قضية هروب الأميرة هيا بنت الحسين من زوجها حاكم دبي محمد بن راشد .

وذكرت دعاء حسن بحسب فيديو رصده محرر "شبكة بويمن الإخبارية" معلومات عن الأميرة هيا وعلاقتها الوطيدة بالشعب الأردني، كون الأميرة قريبة من أحلام الشباب والشعب الأردني وسيدة أعمال خيرية كبيرة مشهودة في مجتمع الأردن.

وتطرقت الإعلامية المصرية المعروفة إلى أسباب تجاهل العاهل الأردني الملك عبدالله للإساءات التي تتعرض لها شقيقه من دوائر إعلامية واستخباراتية تابعة لمحمد بن زايد، ولي عهد ابوظبي.

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وقالت إن سبب سكوت شقيفها، تقف خلفه زوجته الملكة رانيا التي تحمل في نفسها محامل على الأميرة هيا، كونها منافستها في الأعمال الخيرية والمشاريع الاستثمارية لكسب الشعب الأردني.

مزيد من التفاصيل المثيرة أوردتها الإعلامية دعاء حسن، شاهدوها في الفيديو أدناه: