جمال مُحسن: «الإصلاح» هو الحزب الذي دائماً يؤخر حسم المعارك

قال المُحلل السياسي جمال مُحس، رئيس تحرير "الخليج 365"، بأنه تم عقد مجلس النواب بمدينة سيئون، وتم انتخاب مجموعة من البرلمان ولكن حزب الإصلاح ضغط للحصول على مقاعد في البرلمان وهو الحزب الذي دائماً يؤخر من الحسم في المعركة.

وأضاف محسن خلال مداخلة هاتفية على قناة النيل الإخبارية المصرية، بأن جلسات مجلس النواب كرست لتقسيم الحصة ورئاسة المجلس، وبالفعل تم ادارج عضوين من حزب الإصلاح، ولكن البرلمان العربي عندما انعقد منذ يومين أدرج مليشيا الحوثيين على القوائم الإرهابية.

وأضاف رئيس تحرير "الخليج 365"، بأن القضية اليمنية التي أجمعت على أن حركة الحوثيين بأنها جماعة إرهابية.

وأشار "محسن" بأن الشعب اليمني نحو السلام بعد تحرير المحافظات الجنوبية ، ولم تحرر محافظة شمالية حتي مأرب لم تحرر حتي الأن.

Advertisements

وأشاد بدولة الإمارات في جهدها في العمليات العسكرية وتوحيد القوات تحت قيادة مشتركة.

وقال بكل وضوح بأن بالوضع السياسي من الممكن اقامة دولة من اقليمين فيدرالية ، مؤكداً لابد من الوصول إلي تسوية سياسية.

وتابع رئيس تحرير "الخليج 365" حديثه بأن لابد من وجود من آلية سياسية بأن أبناء الشمال سينالوا حقوقهم.

وأكد أن مراهنة القيادة السياسية على حزب الإصلاح مراهنة فاشلة والتي أثرت في سير المعركة.