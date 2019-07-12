الرئيس هادي يهنئ نظيره الفرنسي بالعيد الوطني لبلاده

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم الجمعة، تموز 12، 2019، برقية تهنئة لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، هنأه فيها بمناسبة العيد الوطني لبلاده. وعبر رئيس الجمهورية في البرقية باسمه وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية عن أحر التهاني وأطيب التبريكات لفخامته بهذه المناسبة. وتمنى له موفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب جمهورية فرنسا الصديق التطور الازدهار.

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