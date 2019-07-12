الحوثي يستهدف مواقع القوات المشتركة في حيس جنوب الحديدة

إستهدفت ميليشيا الحوثي الإنقلابية، اليوم الجمعة، بنيران أسلحتها الرشاشة على مواقع القوات المشتركة في مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن . وذكر مصدر عسكري ميداني أن المليشيات استهدفت مواقع القوات المشتركة في مناطق متفرقة شمال مديرية حيس بالأسحلة الرشاشة الثقيلة من عيار 23 وبالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وبسلاح معدل البيكا . وأردف المصدر ان المليشيا قصفت بقذائف الهاون عيار 120 وقذائف الهاوزر مواقع القوات المشتركة شرق مدينة حيس بشكل عنيف في ساعات الظهيرة ليومنا هذا الجمعة .

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