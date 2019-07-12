قوات الشرعية تستعيد مواقع جديدة في مديرية ناطع بالبيضاء

استعادت قوات الجيش الوطني، اليوم الجمعة، مواقع جديدة في جبهة ناطع شمال محافظة البيضاء وسط البلاد.
وأكد قائد اللواء ١٧٣ مشاه العميد صالح عبدربه المنصوري "أن قوات الجيش الوطني نفذت هجوماً على عدة مواقع تتمركز فيها المليشيا الحوثية بجبهة ناطع وتمكنت من تحرير ما تبقى من سلسلة جبال صوران وأجزاء كبيرة من جبل الرفص، إلى جانب تحرير عدد من المواقع في سلسلة جبال البرك".
وتابع في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة "أن المعركة مع المليشيا لا زالت مستمرة حتى اللحظة وسط تقدم متواصل لأبطال الجيش".
ولفت الى أن المعارك الأخيرة أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 10 من عناصر المليشيا وإصابة آخرين، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية.
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