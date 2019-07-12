السلاح_الحوثي_يستهدف_المدنيين .. رسالة تكشف خطورة الدعم القطري للميليشيات

أطلق نشطاء على موقع التواصل الإجتماعي، تويتر، هاشتاج بوسم "السلاح الحوثي يستهدف المدنيين"، كرسالة جديدة إلى العالم تكشف جرائم الميليشيات الحوثية الإنقلابية بحق المدنيين .

وأشار النشطاء في تغريداتهم إلى أن الصواريخ والطائرات المسيرة تستهدف المدنيين والأعيان المدنية وخطوط الملاحة البحرية مما يعد خرقا للقانون الدولي الانساني، حسبما ذكر الناشط محمد الصالحي .

فيما قال محمد الفايز، أن ذنب ايران الـ ( الحوثي ) استهدف امن وسلامة الشعب اليمني .. مؤكداً أن الانسان المسالم في اليمن صار يخاف على نفسه من هذه العصابة الإرهابية .

فيما ذهب الناشط عماد الدين الجبوري، إلى إنتقاد صمت امين عام الامم المتحدة والمنظمات الاممية والحقوقية .. لافتاً إلى أنه عند اي خطأ للتحالف العربي تتحرك المنظمات الحقوقية والاممية بكل قوة دفاعاً عن الحوثي ذراع ايران .

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كما حملت تغريدات السياسيين على الهاشتاج الذي وصل إلى تريند على تويتر، تحذيرات من خطورة الدعم القطري الإعلامي والعسكري للميليشيات في إطالة آمد الحرب .

يقول الكاتب الصحفي السعودي، خالد المطرفي، "كما دعمت القاعدة والنصرة وحزب الله مازالت قطر من خلال قناتها الجزيرة تدعم ميليشيا الحوثي الإرهابية من خلال تزييف الحقائق والمعلومات فالكل يعلم أن الحوثة دمى بيد إيران وإن مالديهم عسكرياًهو من لدن الإيرانيين تصنيعاً وتهريباً وتركيباً وتوجيهاً" .

واضاف "قناة الجزيرة هي من القنوات الداعمة للإرهاب ولو كان نقلها لأخبار الحوثي موضوعياًلذكرت بأن الحوثة يدّعون بأنهم يطورون ويصنعون لكن الواقع يؤكد بالأدلة الجازمة بأنهم ليسوا كذلك فلو أغلقت ايران دعمها لما تمكنوا من اطلاق رصاصة واحدة من سلاح كلاشنكوف!" .

وأكد المطرفي أن قناة الجزيرة لا تنقل الأخبار كماهي عن جماعة الحوثي بل تقوم بتزييف الأمور كجزء من تنفيذأجندة سياسية قطرية لمواجهة الدول الـ4 وليس كما يدعون بموضوعيتهم وهم يعلمون ذلك ،بدليل أن تقاريرها تعج بالمعلومات الكاذبة وهو أمرلا يستقيم قبوله من أي جهة محترمة.