مكتب المغتربين بساحل حضرموت يحذر من عروض وهمية لبعض السماسرة

حذر مكتب وزارة شؤون المغتربين بساحل حضرموت، جنوب شرقي اليمن، المغتربين في الداخل والمهجر من مغبة الوقوع في شرك العروض الوهمية لبعض السماسرة.

وجدد المكتب تحذيره للمغتربين من أي جهات توهمهم باستخراج أراضٍ لهم في المكلا باسم المغتربين.

وأوضح المكتب أنه غير مسئول عن أي تعامل مع أي جهة تدّعي استخراج أراضٍ للمغتربين.