إنتقالي المكلا يدشن حملة رفع الأعلام الجنوبية فوق المرافق الحكومية

دشنت الادارة السياسية للقيادة المحلية للمجلس الإنتقالي الجنوبي بمديرية المكلا حملة رفع أعلام الجنوب للمرة الثانية شملت المرافق والمصالح الحكومية والأمنية والبنوك الأهلية بمناسبة يوم الأرض.

وقال نائب رئيس الادارة السياسية، عبدالله باسنبل، أن الحملة تأتي بمناسبة الذكرى الـ25 ليوم الأرض، و أنتصاراً للشهداء الذين روت دماءهم الطاهرة أراضي الجنوب من أقصاه إلى أقصاه.

وأضاف : أن هذه الحرب قد غيرت الكثير من الموازين على الأرض لصالح شعب الجنوب، ولذلك علينا الحفاظ على تلك المنجزات التي حققتها مقاومتنا الجنوبية البطلة بصمودها الأسطوري ضد الغزاة المتجددين .. مثمناً دعم في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ومساندتهم للشعب الجنوبي في تحرير الأرض وإحباط مخطط إيران في السيطرة على الجنوب ومضيق باب المندب الممر الاستراتيجي العالمي.

ودعا من تبقى من أبناء جلدتنا ممن يعملون لتنفيذ أجندات عصابات المتنفذين الذين يحاولون بشتى الطرق اختراق جبهتنا الداخلية وتمزيق البيت الجنوبي وزرع الصراعات والمناطقية بين أبناء الجنوب، في محاولة منهم للعودة لأرضنا والتحكم باللعبة من الداخل لتنفيذ أهدافهم الخبيثة