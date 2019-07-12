إصابة مواطن جراء انفجار لغم حوثي في مديرية الصفراء بصعدة

تعرض مواطن لإصابة خطيرة جراء انفجار لغم من مخلفات المليشيات الحوثية في محافظة صعدة.

وذكر مصادر إعلامية أن المواطن أصيب جراء انفجار لغم من مخلفات الحوثي في منطقة عكوان بمديرية الصفراء في محافظة صعدة.

يذكر أن انفجار الألغام الحوثية التي زرعتها المليشيات في المديريات والمدن بكافة المحافظات يتسبب في وفاة وإصابة المئات من المواطنين غالبيتهم من الأطفال والنساء.

يأتي هذا فيما واصلت مقاتلات التحالف العربي شن الغارات المُركزة على مواقع وتحركات وتجمعات المليشيات الحوثية في صعدة اليوم الجمعة، تموز 12، 2019.