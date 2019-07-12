وزير الأوقاف يوجه رسالة إلى قاضي الإعدام في صنعاء

وجه وزير الأوقاف والإرشاد، الدكتور، أحمد عطية، رسالة إلى قاضي الإعدام، في إشارة إلى القاضي الذي إصدر حكماً قضائياً بإعدام 30 ناشطاً سياسياً ومدنياً في العاصمة صنعاء منتصف الأسبوع الجاري .

وقال وزير الأوقاف في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر، إلى قاضي الإعدام .. من يتعمق في مسؤولية القاضي يجدها أعظم حمولة تحملها ذات منصب ،إذ أن دماء وأعراض وأموال الناس بين يديه ظلما أو عدلا".

وأضاف أن إن أشد موقف يقفه القاضي حين يرى المتهم أمامه مظلوم ، ويعلم أنه مظلوم ، ويعلم أن حكمه عليه جائر، ويحكم بهذا الجور .. مؤكداً أن مهنة القضاء هنا صارت تجارة .

وأصدرت الميليشيات، الثلاثاء الماضي، حكما قضائيا بإعدام 30 ناشطا بتهم ملفقة منها الخيانة وتشكيل خلايا داخلية لمواجهة الجماعة الإنقلابية .