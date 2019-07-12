حضرموت.. لقاء تعريفي بنظام إدارة الحالة للأطفال المستضعفين

شهدت مديرية السوم بمحافظة حضرموت، جنوب شرقي البلاد انعقاد لقاء تعريفي بنظام إدارة الحالة للأطفال المستضعفين، والذي يجرى تمويله من منظمة اليونيسف. وبحسب مصادر رسمية، يهدف اللقاء إلى التعريف بنظام إدارة الحالة للأطفال المستضعفين في وادي وصحراء حضرموت والتعريف أيضاً ببعض الآليات الخاصة بها. وتم خلال اللقاء استعراض إنجازات العمل بهذا النظام في مديرية السوم خلال الفترة الماضية، كما تخلله عدداً من التساؤلات والمقترحات التطويرية للنظام خلال الفترة القادمة.

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