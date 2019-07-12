مأرب.. لجنة التحقيق الوطنية تطلع على أوضاع الموقوفين

اطلع أعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم ، على أوضاع الموقوفين وأماكن احتجازهم على ذمة أحداث منطقة المنين في محافظة مأرب.

ووفق وكالة "سبأ" استمع أعضاء اللجنة من مدير شرطة مأرب العميد عبدالملك المداني، و مدير عام البحث الجنائي العقيد حسين الحليسي، الى شرحاً مفصلاً عن تسلسل الأحداث وصولاً إلى تنفيذ الحملة الأمنية وأهم إجراءات القبض والتحقيق التي تمت بحق الموقوفين عبر نيابة الاستئناف والنيابة الجزائية في المحافظة.

وذكر أعضاء اللجنة ان النزول الميداني الى محافظة مأرب يأتي في اطار حرص اللجنة من خلال عملية النزول للجلوس مع الجهات الضبطية ومؤسسات إنفاذ القانون في مأرب والاستماع للموقوفين والتأكد من توفير الضمانات القانونية المنطبقة مع حماية حقوق الإنسان.

كما اطلع أعضاء اللجنة أثناء زيارته مركز الاحتجاز بالبحث الجنائي على أماكن المحتجزين وقاموا بمعاينتها والاستماع إلى إفادات الموقفين على ذمة هذه الأحداث وأسباب الوقائع وتفاصيلها والإجراءات المتبعة بحقهم.