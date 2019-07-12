حملة توعوية في عدن بمخاطر حمى الضنك وطرق الوقاية منها

نفذت ادارة التثقيف والاعلام الصحي بالعاصمة المؤقتة عدن ، حملة ارشاد وتوعية بمخاطر حمی الضنك بدعم من منظمة اليونيسيف وبرنامج الاتصال من اجل التنمية.

وبحسب وكالة سبأ الرسمية، تهدف الحملة التي تستمر اسبوع عبر الاتصال المباشر والحشد المجتمعي ومتطوعي التثقيف الصحي والاذاعات المتنقلة الى توعية السكان في مختلف احياء العاصمة المؤقتة عدن بمخاطر حمى الضنك وكيفية الوقاية منها وطرق التخلص من اليرقاتها والتعريف بالطرق المثلی للخزن السليم للمياه.

واعدت ادارة التثقيف برنامج تدريبي للمتطوعين قبيل الحملة تضمن تزويد المشاركين فيها بمهارات عن الاتصال واسس توصيل الرسالة التوعوية واخذ المعلومات العملية والاقناع والتأثير وتغيير السلوك الی الايجابي للوقاية من حمی الضنك ومسبباتها.