مأرب.. مقتل وإصابة 15 مسلحا خلال مواجهات بين قبيلتين على خلفية ثأر

قتل وأصيب عدد من المسلحين القبليين خلال مواجهات في محافظة مأرب اليوم الجمعة، تموز 12، 2019.

وأكدت مصادر محلية مقتل 5 وإصابة نحو 10 في مواجهات بين قبيلتين من آل جمعان/ الجدعان، في مديرية مجزر غربي محافظة مأرب.

ولفتت المصادر إلى أن المواجهات اندلعت بين القبيلتي على خلفية قضية ثأر.

وأضافت المصادر أن هناك دعوات للجيش والسلطات للتدخل لإيقاف المواجهات المستمرة منذ أمس.