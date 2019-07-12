صعدة.. التحالف يقصف أهدافا للمليشيا في مديرية سحار

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الجمعة، تموز 12، 2019، أهدافا لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن أهدافا عسكرية للمليشيا في منطقة "آل الصيفي" التابعة لمديرية "سحار" قرب مركز المحافظة تعرضت لقصف جوي عنيف.

وأضافت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية.

وقصفت القوات السعودية، في وقت سابق اليوم، مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية.