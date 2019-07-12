مُحلل سياسي: أحكام الإعدام الحوثية تؤكد أن الاتفاقات مجرد عبث

اعتبر خبراء أن إطلاق حكم الإعدام بحق مختطفين شملتهم قوائم الإفراج الأولية التي تم التثبت منها خلال جولتين من المباحثات التي عقدتها اللجنة المشتركة مع مكتب المبعوث الأممي في العاصمة الأردنية عمّان، يمثل تصعيدا خطيرا وانقلابا مكتمل الأركان على اتفاقية السويد.

ووفقاً لتأكيدات مراقبين، فإن أحكام الإعدام الحوثية تشكل ضربة موجعة للجهود الأممية المبذولة لإحلال السلام في اليمن، ومن شأنها القضاء على مستقبل أي مفاوضات قادمة، كما تفتح الباب واسعا أمام الحل العسكري مجددا.

وقال الكاتب والمحلل السياسي اليمني وضاح الجليل في تصريح نشره موقع "العين الإخبارية" - تابعه "الخليج 365" - إن هذه الأحكام تؤكد بشكل قاطع بأن أي اتفاقات سابقة أو لاحقة من أجل السلام ما هي إلا مجرد عبث يستفيد منه الحوثيون لكسب الوقت، وإضعاف الحكومة الشرعية سياسيا ودبلوماسيا.

وأضاف،، أن المليشيات تعاملت باستهتار تام منذ البداية مع اتفاق السويد في جميع بنوده، بما في ذلك ملف إطلاق الأسرى والمعتقلين، وفي النهاية لم تنفذ أيا من التزاماتها، واليوم تحاول خنق الاتفاق والقضاء عليه نهائيا.