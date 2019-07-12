مسهور: الموقع الذي ضبطت فيه الأسلحة القطرية بعدن تابع للإصلاح "فيديو"

أكد الكاتب الصحفي هاني مسهور، إن "الموقع الذي ضبطت فيه الاسلحة والذخائر في عدن تابع لحزب التجمع اليمني للاصلاح".
وكان مصدر أمني في عدن، ذكر، "مداهمة أحد أوكار تنظيم الإخوان الإرهابي في مديرية المعلا والعثور على أسلحة متنوعة عليها شعار دولة قطر".
وداهمت وحدة مكافحة الارهاب بقوات أمن عدن خلية ارهابية في المعلا وعثر على اسلحة وذخائر واحزمة ناسفة بعضها تحمل اسم الجيش القطري
وفيما يلي ننشر فيديو بالمضبوطات من الاسلحة والذخائر القطرية التي صادرتها وحدة مكافحة الإرهاب في عدن فجر اليوم
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