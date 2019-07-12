هكذا شكر أبناء عدن الإمارات وقياداتها

اجتمع المئات، في عدن، جنوب اليمن، رافعين علم دولة الإمارات، وحيوا قادتها، على دعمهم الشعب اليمني ضد ما يتعرض له من إرهاب مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، وما يتجرعه من جرائم لا تتوقف من تنظيمات إرهابية، تتبع حزب الإصلاح الإخونجي.

وبحسب وصف موقع "العين الإخبارية" - تابعه "الخليج 365" - "شعب وفي.. لا يعرف الجحود طريقا إلى قلبه.. ليس هذا كلاما معسولا، بل واقع على الأرض، جسده الشعب اليمني، بوقوفه في وجه القتل، مقدما الشكر لمن واجه الإرهاب، ضمد جراح المصابين وقدم المساعدات الطبية والإنسانية للمقهورين".

ومضى:"هي قصة شعب مغلوب على أمره، أراد أن يعبر عن العرفان، لدولة الإمارات العربية المتحدة".

فيما لم ينس العشرات منهم، رفع صورة مؤسس دولة الإمارات، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، فهو من زرع بذرة العطاء التي رواها أبناؤه من بعده، لتترعرع فتظِلّ أشقاءها العرب، وتدفئ أطفال اليمن، الذين عادت إليهم الحياة، وأصبحوا أحرارا، بعيدا عن آلة القتل الحوثية وإرهاب الإخونجية، بفضل وقوف دولة الإمارات في وجه أعداء الحياة، فهتفوا: "بالروح والدم نفديك يا إمارات".