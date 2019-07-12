أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الجمعة، الموافق 12 يوليو/ تموز 2019م، وهي كالتالي: صحيفة: اليمن دائماً من أولويات الدعم الإماراتي على الصعد كافة

https://www.alyamanalaraby. com/403181 صحيفة تتحدث عن أخطر ما ارتكبه النظام الإيراني ومليشيا الحوثي

https://www.alyamanalaraby. com/403183 تشكيل القوات المشتركة..ضربة قاصمة لمليشيا الحوثي الإيرانية

https://www.alyamanalaraby. com/403186 "البيان": إيران تسعى لفرض نفوذها عبر أذرعها الإرهابية باليمن والعراق ولبنان

https://www.alyamanalaraby. com/403187 تعرف على مهام وأهداف تشكيل القوات المشتركة في الساحل الغربي

https://www.alyamanalaraby. com/403188 ميليشيا الحوثي تقصف أحياء سكنية في الحديدة

https://www.alyamanalaraby. com/403190 مسؤول: لن يتم استئناف المشاورات إلا بعد وقف "المهزلة الحوثية" https://www.alyamanalaraby. com/403202 لوليسغارد يوجه دعوة لاستئناف تنفذ إعادة الانتشار بالحديدة

https://www.alyamanalaraby. com/403204 الإمارات تُقدم 37 طن من المساعدات العذائية لأسر شهداء شبوة

https://www.alyamanalaraby. com/403205 قائد بالعسكرية الخامسة:انتزعنا 37 ألف لغم حوثي معظمها بمناطق مأهولة

https://www.alyamanalaraby. com/403210 Advertisements شاهد.. ضبط أسلحة وذخائر بختم الجيش القطري في عدن

https://www.alyamanalaraby. com/403219 المدارس والتعليم والتعبئة الطائفية للحوثيين "تحقيق"

https://www.alyamanalaraby. com/403220 تزويد مديرية الريدة وقصيعر بصهريج مياه جديد

https://www.alyamanalaraby. com/403230 تقرير جديد.. ماذا قالت الأمم المتحدة عن جهود الإمارات داخل اليمن ؟

https://www.alyamanalaraby. com/403232 لقاء بحضرموت لتوجيه منظمات الأمم المتحدة لفهم الاحتياجات الإنسانية

https://www.alyamanalaraby. com/403243 إقامة المخيم الطبي الثاني لأمراض الجهاز الهضمي بمستشفى الشحر العام

https://www.alyamanalaraby. com/403254 اجتماع لمناقشة تصاميم إنشاء محطة كهربائية للغيضة بالمهرة

https://www.alyamanalaraby. com/403259 توزيع 60 عربة نقل مخلفات بقطاع إعادة التدوير في عدن

https://www.alyamanalaraby. com/403260 أبناء سقطرى يتظاهرون مجدداً للمطالبة برحيل محافظ الإخوان

https://www.alyamanalaraby. com/403264 بالأرقام.. الإمارات الأولى عالمياً كأكبر دولة مانحة للمساعدات لليمن في 2019

https://www.alyamanalaraby. com/403267

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