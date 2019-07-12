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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الجمعة، الموافق 12 يوليو/ تموز 2019م، وهي كالتالي: 

 صحيفة: اليمن دائماً من أولويات الدعم الإماراتي على الصعد كافة
https://www.alyamanalaraby.com/403181

 صحيفة تتحدث عن أخطر ما ارتكبه النظام الإيراني ومليشيا الحوثي
https://www.alyamanalaraby.com/403183

 تشكيل القوات المشتركة..ضربة قاصمة لمليشيا الحوثي الإيرانية
https://www.alyamanalaraby.com/403186

 "البيان": إيران تسعى لفرض نفوذها عبر أذرعها الإرهابية باليمن والعراق ولبنان
https://www.alyamanalaraby.com/403187

 تعرف على مهام وأهداف تشكيل القوات المشتركة في الساحل الغربي
https://www.alyamanalaraby.com/403188

 ميليشيا الحوثي تقصف أحياء سكنية في الحديدة
https://www.alyamanalaraby.com/403190

 مسؤول: لن يتم استئناف المشاورات إلا بعد وقف "المهزلة الحوثية" https://www.alyamanalaraby.com/403202

 لوليسغارد يوجه دعوة لاستئناف تنفذ إعادة الانتشار بالحديدة
https://www.alyamanalaraby.com/403204

 الإمارات تُقدم 37 طن من المساعدات العذائية لأسر شهداء شبوة
https://www.alyamanalaraby.com/403205

 قائد بالعسكرية الخامسة:انتزعنا 37 ألف لغم حوثي معظمها بمناطق مأهولة
https://www.alyamanalaraby.com/403210

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 شاهد.. ضبط أسلحة وذخائر بختم الجيش القطري في عدن
https://www.alyamanalaraby.com/403219

 المدارس والتعليم والتعبئة الطائفية للحوثيين "تحقيق"
https://www.alyamanalaraby.com/403220

 تزويد مديرية الريدة وقصيعر بصهريج مياه جديد
https://www.alyamanalaraby.com/403230

 تقرير جديد.. ماذا قالت الأمم المتحدة عن جهود الإمارات داخل اليمن ؟
https://www.alyamanalaraby.com/403232

 لقاء بحضرموت لتوجيه منظمات الأمم المتحدة لفهم الاحتياجات الإنسانية
https://www.alyamanalaraby.com/403243

 إقامة المخيم الطبي الثاني لأمراض الجهاز الهضمي بمستشفى الشحر العام
https://www.alyamanalaraby.com/403254

 اجتماع لمناقشة تصاميم إنشاء محطة كهربائية للغيضة بالمهرة
https://www.alyamanalaraby.com/403259

 توزيع 60 عربة نقل مخلفات بقطاع إعادة التدوير في عدن
https://www.alyamanalaraby.com/403260

 أبناء سقطرى يتظاهرون مجدداً للمطالبة برحيل محافظ الإخوان
https://www.alyamanalaraby.com/403264

 بالأرقام.. الإمارات الأولى عالمياً كأكبر دولة مانحة للمساعدات لليمن في 2019
https://www.alyamanalaraby.com/403267

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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