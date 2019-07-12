أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

صحيفة: اليمن دائماً من أولويات الدعم الإماراتي على الصعد كافة
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صحيفة تتحدث عن أخطر ما ارتكبه النظام الإيراني ومليشيا الحوثي
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تشكيل القوات المشتركة..ضربة قاصمة لمليشيا الحوثي الإيرانية
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"البيان": إيران تسعى لفرض نفوذها عبر أذرعها الإرهابية باليمن والعراق ولبنان
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تعرف على مهام وأهداف تشكيل القوات المشتركة في الساحل الغربي
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ميليشيا الحوثي تقصف أحياء سكنية في الحديدة
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مسؤول: لن يتم استئناف المشاورات إلا بعد وقف "المهزلة الحوثية" https://www.alyamanalaraby.
لوليسغارد يوجه دعوة لاستئناف تنفذ إعادة الانتشار بالحديدة
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الإمارات تُقدم 37 طن من المساعدات العذائية لأسر شهداء شبوة
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قائد بالعسكرية الخامسة:انتزعنا 37 ألف لغم حوثي معظمها بمناطق مأهولة
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شاهد.. ضبط أسلحة وذخائر بختم الجيش القطري في عدن
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المدارس والتعليم والتعبئة الطائفية للحوثيين "تحقيق"
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تزويد مديرية الريدة وقصيعر بصهريج مياه جديد
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تقرير جديد.. ماذا قالت الأمم المتحدة عن جهود الإمارات داخل اليمن ؟
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لقاء بحضرموت لتوجيه منظمات الأمم المتحدة لفهم الاحتياجات الإنسانية
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إقامة المخيم الطبي الثاني لأمراض الجهاز الهضمي بمستشفى الشحر العام
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اجتماع لمناقشة تصاميم إنشاء محطة كهربائية للغيضة بالمهرة
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توزيع 60 عربة نقل مخلفات بقطاع إعادة التدوير في عدن
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بالأرقام.. الإمارات الأولى عالمياً كأكبر دولة مانحة للمساعدات لليمن في 2019
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