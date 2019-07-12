شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يحولون حفل زفاف إلى مأتم لهذا السبب! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - حوّل مسلحون تابعون لميليشا الحوثي، حفل زفاف إلى مأتم، وذلك بعد أن فتح الحوثيون نيران أسلحتهم الرشاشة على تجمع للمحتفلين في منطقة العبيسة بمديرية كشر التابعة لمحافظة حجة.
وقالت مصادر محلية لموقع ” بوابتي” إن مسلحي الحوثي داهموا حفل زفاف مساء الخميس بذريعة منع الغناء واستخدام مكبرات الصوت، وحاولت خطف العريسين أنور طاهر ساري النمشه وساري طاهر ساري النمشة، غير أن الأهالي أفشلوا المحاولة.
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