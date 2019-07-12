شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : مقتل شيخ كبير في قبيلة حاشد على يد الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت قبيلة عذر التابعة لمحافظة عمران عقد اجتماعا لها اليوم الجمعة بعد مقتل الشيخ سلطان الوروري أحد كبار مشايخها على أيدي الحوثيين .

وقالت مصادر محلية لـ “المشهد اليمني” أن الشيخ سلطان الوروري قتل يوم أمس في منطقة الظهار بالقرب من نقطة تابعة للأمن الوقائي التابع لمليشيات الحوثي وتم نهب سيارته وسلاحه الشخصي (كلاشنكوف) وخنجره الثمين المسمى بـ”الجنبية”.

وذكرت المصادر أن أصابع الاتهام تشير إلى الأمن الوقائي التابعة للجماعة حيث جرت عملية القتل بالقرب من إحدى النقاط التي يديرها في مديرية القفلة.

وأضافت المصادر أن الشيخ الوروري أنظم للقتال في صفوف الحوثيين مطلع عام 2015م وتم أسره وهو يقاتل معاهم في الجوف وتم إطلاق سراحه في صفقة لتبادل الاسرى لكنه ترك جماعة الحوثي قبل عام ونشب بينه وبين قيادات حوثيه من المنطقة خلاف اتهم على اثره بالارتداد والعمالة وهي التهمة التي تطلقها مليشيات الحوثي على كل من خالفهم .