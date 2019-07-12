شكرا لقرائتكم خبر عن الجوازات السعودية تعلن عن مفاجئة جديدة لحاملي ”هوية زائر” .. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية ، عن تمديد “هوية زائر” التي منحت لليمنيين في المملكة بأمر سامي من خادم الحرمين الشريفين ، لمدة ستة أشهر.

وقالت الجوازات السعودية : انفاذاً للتوجيهات السامية القاضية بتمديد “هوية زائر” الممنوحة للأشقاء من مواطني الجمهورية اليمنية لمدة 6 أشهر ، تبدأ المديرية العامة للجوازات اعتباراً من الأحد المقبل ، في استقبال طلبات تمديد هوية زائر.

وبينت الجوازات أنه يتم التجديد وفقا للتالي : من انتهت صلاحية تأشيرة زيارته بتاريخ 9/7/1440هـ ، ويرغب في تمديد تأشيرة الزيارة الاستثنائية ، يبادر بسداد الرسوم المستحقة عبر نظام سداد ، بأجهزة الصراف الآلي قبل نهاية 25/11/1440هـ ، وقيام مستضيفه بطباعة هوية زائر بعد انتهاء فترة السداد بتاريخ 1440/11/25هـ ، من خلال حسابه بمنصة أبشر.

ومن انتهت تأشيرة زيارته قبل أو بعد تاريخ 9/7/1440هـ ، يبادر بسداد الرسوم المستحقة عبر نظام سداد ، ومراجعة مواقع الجوازات المخصصة لإنهاء إجراءات هوية زائر في مناطق المملكة كافة.

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