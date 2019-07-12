شكرا لقرائتكم خبر عن الامارات تعين هذه الشخصية قائد لالوية العمالقة وتطيح بأبو زرعة المحرمي رسميا وتحتجزه في ابوظبي ..فيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

نشرت شبكة فنار عدن الاخبارية مقطع فيديو قال انه توضيح للرأي العام حول المؤمرة التي تعرضت لها الوية العمالقة بالساحل الغربي .

وفي الفيديو الذي رصدة موقع صوت المغتربين على منصة تويتر ، سردت الشبكة مراحل تأسيس الالوية بقيادة الشهيد احمد سيف اليافعي ، وبعد استشهادة تم الاتفاق على تسليم قيادة العمالقة التي تتكون من 12 لواء إلى إبن اخته عبدالرحمن المحرمي الملقب بأبو زرعة .

وقالت الشبكة التي تم انشاء حسابها حديثا امن الوية العمالقة حققت عند انطلاقها انتصارات كبيرة وحررت الساحل الغربي وصولا إلى مشارف الحديدة ، لكن ظهور طارق عفاش كان بداية النهاية حسب ما قالة الفيديو الذي نشرته شبكة فنار عدن وتداولته بعض الحسابات التابعة لالوية العمالقة .

واورد الفيديو ما اسماها الطعنات التي تعرضت لها الوية العمالقة ، حيث تمثلت الطعنة الاولى بظهور خلافات بين قيادة الوية العمالقة وقوة الاسناد الاماراتية ، وادت تلك الخلافات الى تقسيم قوة الالوية إلى فريقين ، احدهم بقيادة ابو زرعة ، والاخر بقيادة العميد الاماراتي علي احمد الطنيحي ، المكنى بأبو عمر ، ولم تتوقف الامور عند ذلك ، حيث قام العميد الاماراتي ابو عمر بتلفيق تهم للقائد ابو زرعة المحرمي واتهامه بقضايا سرقة وفساد مالي ، وتم على اثر ذلك تشكيل لجنة تحقيق اماراتية .

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اما الطعنة الثانية بحسب ما اوردة حساب شبكة فنار عدن وتابعة موقع صوت المغتربين ، فقد كانت من خلال اضعاف الوية العمالقة وقيام القوات الاماراتية بسحب الاسلحة الثقيلة والمدرعات واستبعاد ثلاثة من ابرز القادة الميدانيين الموالين لابو زرعة ، وحجز رواتب 300 مقاتل ، اضافة الى تشتيت الالوية من خلال ارسال اللواء الرابع عمالقة إلى جبهة الضالع .

اما الطعنة الثالثة والتي اسمتها الشبكة بالضربة القاضية فقد كانت من خلال عزل ابو زرعة المحرمي رسميا وابعادة عن قيادة الالوية والتحفظ عليه مع اسرته في الامارات، وتعيين نائبه علي سالم الحسني بدلا عنه . بالإضافة الى إيقاف المركز الإعلامي للالوية وتمزيق شعارها من على الاطقم والاليات العسكرية ومنع تداول مسمى العمالقة بشكل نهائي ، وايقاف مكتب رعاية جرحى العمالقة وعزل مديره عبدالرحمن الرقيمي وتسريح المئات من ضباط وافراد العمالقة ودمج البقية ضمن القوات المشتركة وقوات طارق عفاش .