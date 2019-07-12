شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة جديدة .. أمن تعز يعلن القبض على أخطر المطلوبين أمنياً بعد يوم من المواجهات مع غزوان ولكنه لم يتجرأ على ذكر اسم المطلوب واكتفى بالرموز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تتوالى فضائح شرطة تعز ـ التابعة للإخوان المسلمين "حزب الإصلاح" ـ وطريقة تعاطيها أمنياً وإعلامياً مع الأحداث في المدينة، حيث أعلنت، اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على أحد أخطر المطلوبين أمنياً في المربع الشمالي لمدينة تعز، دون أن تتجرأ الشرطة على ذكر اسم المطلوب.

وقالت شرطة تعز إنه حسب إدارة التوجيه المعنوي فإن الحملة الأمنية ألقت القبض على المدعو "أ. م. ح" الملقب "ع. س"، وفي ذات الوقت طالبت المواطنين بإبلاغ الشرطة عن المطلوبين حال رؤيتهم.

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المطلوب الذي أعلنت الشرطة القبض عليه قالت إنه كان يعمل مرافقاً مع غزوان المخلافي، وأحد أفراد عصابته، ومتورط بعدد من القضايا الأمنية منها تقطعات وحرابة واعتداءات على ممتلكات الغير.

وأكدت شرطة تعز استمرار الحملة في ملاحقة الخارجين عن القانون في أحياء شمال المدينة وأن الحملة مكونة من الشرطة العسكرية والأمن وشرطة الدوريات.