بالأرقام.. الإمارات الأولى عالمياً كأكبر دولة مانحة للمساعدات لليمن في 2019

أعلنت الامم المتحدة أن دولة الإمارات تصدرت المركز الأول عالمياً كأكبر دولة مانحة للمساعدات للشعب اليمني الشقيق لعام 2019 من خلال دعم خطة إستجابة الأمم المتحدة الإنسانية في اليمن.

جاء ذلك فى تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" عن مستوى التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2019 حيث يعكس هذا التقرير المساعدات المقدمة لليمن من بداية عام 2019 إلى 2 يوليو (تموز) 2019.

يذكر أن المساعدات الإماراتية المقدمة إلى الشعب اليمني الشقيق منذ 2015 إلى يونيو (حزيران) 2019 بلغت 20.53 مليار درهم إماراتي 5.59 مليار دولار أمريكي، حيث استحوذت المساعدات الإنسانية ما نسبته 34% وبقيمة قدرها 6.93 مليار درهم 1.89 مليار دولار أمريكي من إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة، بينما استحوذت المساعدات التنموية وإعادة التأهيل ومشاريع دعم اعادة الاستقرار على 66% من قيمة المساعدات بمبلغ 13.60 مليار درهم 3.70 مليار دولار أمريكي وذلك للمساهمة في جهود إعادة الاعمار في عديد من المحافظات اليمنية المحررة وتوفير سبل المعيشة والاستقرار في عديد من المجالات.

شملت المساعدات المقدمة 15 قطاعاً رئيسيا من قطاعات المساعدات وتضمنت 49 قطاعاً فرعياً، بما يدل على شمولية المساعدات الإماراتية واحتوائها لكافة مظاهر الحياة في اليمن نحو المساهمة في توفير الاستقرار والتنمية في تلك المحافظات وغيرها من المناطق اليمنية.