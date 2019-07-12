شكرا لقرائتكم خبر عن العراق تهتز تحت ضربات سيوف صدام ...“بالروح بالدم نفديك يا صدام”.. “شاهد” هتافات تُمجمد الرئيس العراقي الراحل وسط بغداد وتهز ايران والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا، أظهر مواطنون عراقيون يهتفون باسم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في مظاهرة ببغداد. وبحسب متداولي الفيديو فإنه يعود لمجموعة مواطنين في منطقة الدولعي ووفقا لهذه المعلومات، فإنهم تظاهروا احتجاجا على هدم القوات الأمنية لبعض المحال في أسواق المنطقة. Advertisements وهتف المتظاهرون قائلين: “بالروح بالدم نفديك يا صدام”. وتظهر أيضا في الفيديو مجموعة من عناصر الشرطة الاتحادية العراقية أمام المتظاهرين الغاضبي

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