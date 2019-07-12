إقامة المخيم الطبي الثاني لأمراض الجهاز الهضمي بمستشفى الشحر العام

برعاية من محافظ حضرموت، تشهد مستشفى الشحر العام، خلال الفترة من الـ١٥ وحتى الـ١٧ من يوليو الجاري، إقامة المخيم الطبي الثاني لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير.

ويهدف المخيم، إلى نشر الوعي الصحي بأمراض الجهاز الهضمي والكبد ورفع كفاءة الكادر المحلي بطرق التشخيص الحديثة وعلاجها، وعمل محاضرات في أهم أمراض الجهاز الهضمي والأكثر شيوعاً، وكذلك الكشف على الحالات المفرزة سابقاً من الكادر الطبي وعمل التشخيص والعلاج المناسب لها، وأيضاً تشجيع ونشر العمل الطبي الخيري التطوعي.

وستعمل البعثة الطبية الرئيسيةعلى معاينة ومعالجة حالات أمراض الجهاز الهضمي والكبد والبنكرياس، وحالات نزيف الجهاز الهضمي العلوي والسفلي، وحالات إرتجاع الحمض المعدي، وحالات عسر الهضم، والقولون العصبي، وتقرحات القولون المزمنة، وكذلك داء كرون، وتضيقات الجهاز الهضمي العلوي وعمل التوسيع عبر المنظار، وإستخراج حصوات القنوات المرارية عبر منظار القنوات المرارية، وأيضاً تشخيص وعلاج تضيقات القنوات المراريه عبر المنظار، وذلك بواسطة جهاز المنظار الحديث الذي أُدخل للخدمة مؤخراً بمستشفى الشحر العام.

ومن المقرر أن تصل إلى مديرية الشحر خلال اليومين القادمين البعثة الطبية المكونة من الدكتور خالد أحمد بامخرمة إستشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير بمستشفى راشد - بدبي دولة الإمارات العربية المتحدة والأستاذ المحاضر بكليه دبي الطبيه للبنات، والدكتور علي مثنى الزبيدي إستشاري ورئيس قسم الجهاز الهضمي والكبد والمناظير بمستشفى الملك خالد، نجران المملكة العربية السعودية.

وحظي المخيم الطبي الخيري الذي يأتي للتخفيف عن معاناة المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية الصعبة ووضع البلاد العصيب بإشادات عديدة من المواطنين والسلطة المحلية بالمحافظة وقبول شعبي واسع .