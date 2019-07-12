تزويد مديرية الريدة وقصيعر بصهريج مياه جديد

تسلم مسؤولو مديرية الريدة وقصيعر صهريج مياه سعة سبعة آلاف لتر، والذي جرى تقديمه من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ضمن مشروع توزيع صهاريج المياه الذي ينفذه البرنامج في عدة محافظات.

ومن المنتظر أن يمد الصهريج أهالي منطقة راس باغشوه بالمياه حتى يتم إصلاح المشاكل الفنية في الخط الناقل إليهم حسب توجيهات الإدارة العامة وحاجة المنطقة لذلك.

من جانبه أعرب عمر الجفري مدير مديرية الريدة وقصيعر عن شكره لإدارة المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي ساحل حضرموت على اهتمامها بتخفيف معاناة المواطنين رغم الصعوبات التي تواجهها.