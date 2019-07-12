شكرا لقرائتكم خبر عن بعد صدمة شقيقها العاهل الأردني .. الملكة رانيا تبدأ أول تحرك فعلي بشأن زوجة حاكم دبي ‘‘الأميرة هيا’’ (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد صمت شقيقها العاهل الأردني .. الملكة رانيا تبدأ أول تحرك فعلي بشأن زوجة حاكم دبي ‘‘الأميرة هيا’’ (فيديو)

في حديث تلفزيوني كشفت الإعلامية المصرية، دعاء حسن، عن معلومات جديدة بخصوص قضية هروب الأميرة هيا بنت الحسين من زوجها حاكم دبي محمد بن راشد .

وذكرت دعاء حسن بفيديو معلومات عن الأميرة هيا وعلاقتها الوطيدة بالشعب الأردني، كون الأميرة قريبة من أحلام الشباب والشعب الأردني وسيدة أعمال خيرية كبيرة مشهودة في مجتمع الأردن.

وتطرقت الإعلامية المصرية المعروفة إلى أسباب تجاهل العاهل الأردني الملك عبدالله للإساءات التي تتعرض لها شقيقه من دوائر إعلامية واستخباراتية تابعة لمحمد بن زايد، ولي عهد ابوظبي.

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وقالت إن سبب سكوت شقيفها، تقف خلفه زوجته الملكة رانيا التي تحمل في نفسها محامل على الأميرة هيا، كونها منافستها في الأعمال الخيرية والمشاريع الاستثمارية لكسب الشعب الأردني.

مزيد من التفاصيل المثيرة أوردتها الإعلامية دعاء حسن، شاهدوها في الفيديو أدناه:

