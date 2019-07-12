حملة لضبط المخالفين من كبار المستهلكين للكهرباء بالريدة الشرقية

واصلت أمس، حملة التفتيش على كبار المستهلكين للكهرباء ضبط المخالفين من أصحاب المصانع والمحلات التجارية الكبيرة بمديرية الريدة الشرقية. وتأتي هذه الحملة ضمن برنامج وخطط عمل إدارة مؤسسة الكهرباء بساحل حضرموت؛ للإسهام في تصحيح الوضع في جميع المناطق والمديريات ضمن نطاق كهرباء ساحل حضرموت. وتهدف الحملة إلى تخفيض الاحمال وتقليل الفاقد نتيجة تعدي البعض على شبكة التيار الكهربائي، لينعم الجميع باستقرار التيار الكهربائي بشكل مستمر.

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