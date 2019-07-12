الانتهاء من تحضيرات فعاليات مهرجان موسم البلدة السياحي بالمكلا

شهدت مدينة المكلا الخميس، انعقاد اجتماع للجنة التحضيرية لمهرجان موسم نجم البلدة 2019، وذلك برئاسة مهدي سعيد المحمدي رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمديرية المكلا.

وكرس الاجتماع لمناقشة التحضيرات ووضع اللمسات النهائية لبرنامج المهرجان، الذي سوف يقام حفل تدشين فعاليات موسم نجم البلدة "فجر" يوم السبت بسيف حميد.

بدوره أوضح مهدي سعيد المحمدي رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمديرية المكلا، أن هذا المهرجان يأتي متزامناً مع اجتماعات الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي بالعاصمة عدن.

ولفت إلى أنه حرصاً من اللجنة التحضيرية لمهرجان موسم البلدة على مشاركة أعضاء الجمعية الوطنية أبنائهم في حضرموت فعاليات نجم البلدة قررت تقديم حفل تدشين فعاليات الموسم "فجر" يوم السبت.

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وأشار إلى أن الهدف من فكرة المهرجان توظيف الإمكانيات التراثية والثقافية والسياحية والأجواء الطبيعية الباردة لمدينة المكلا، والعمل على نشر التراث الحضاري لحضرموت بكل ألوانه.

وأعلن المحمدي عن مشاركة فرق شعبية و فرق الزهرات البنات في المهرجان لتقديم لوحة تراثية فنية جميلة، داعياً منظمات المجتمع المدني والشباب إلى التفاعل مع المهرجان لتحقيق أهدافه.

يشار إلى أن فعاليات موسم نجم البلدة هذا العام سوف تتنوع بين رقصات شعبية تراثية، وفرق لزهرات المكلا وأوبريت خاص بالبلدة تقدمها فرقة النواخيد.