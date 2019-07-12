شكرا لقرائتكم خبر عن عاجـــل : بعد احالته للتحقيق .. اللواء خصروف يظهر من جديد فجر اليوم عبر صفحته بالفيسبوك ويدلي بهذا الاعلان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن مدير دائرة التوجيه اللواء محسن خصروف قبوله قرار احالته للتحقيق شرط ان يتم ذلك بطريقة علنية وشفافه .

وقالوقال خصروف فجر اليوم في منشورا على حسابه بالفيسبوك رصدة موقع صوت المغتربين ان وطن اغلى من اي منصب .

يشار إلى ان موقع وزارة الدفاع كان قد اعلن يوم امس ان الرئيس هادي وجه بإيقاف اللواء خصروف عن عمله واحالته للتحقيق على خلفية تصري اعلامي أدلى به لقناة اليمن الفضائية وكشف فيه ان التحالف يعيق تقدم قوات الجيش الوطني في الجبهات .