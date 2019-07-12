رئيس الوزراء يطلع على تقرير لجنة معالجة عقد مشروع خزانات رأس عيسى

استمع رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك لتقرير أولي لعمل اللجنة الوزارية لمعالجة العقد الخاص بمشروع خزانات رأس عيسى النفطية.

وكانت اللجنة قد ناقشت في اجتماعها اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي، حيثيات العقد الخاص بمشروع خزانات رأس عيسى النفطية واستعراض الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الوزارية بشأن وضع المعالجات المناسبة للعقد وفقا للشروط القانونية المعمول بها ورفعها إلى مجلس الوزراء .

كما تم الاستماع الى تقرير من قبل المدير التنفيذي لشركة صافر والمسئولين فيها حول جملة من القضايا المرتبطة بنشاط الشركة النفطية.