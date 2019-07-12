شكرا لقرائتكم خبر عن أول مسئول عسكري يقدم استتقالته احتجاجا على ايقاف اللواء " محسن خصروف " ( الأسم والصورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قدم مسؤولا عسكريا في شعبة التوجيه المعنوي التابعة لوزارة الدفاع اليمنية أمس الخميس استقالته من منصبه بعد ساعات من توجيهات رئاسية بايقاف رئيس شعبة التوجيه المعنوي اللواء محسن خصروف.

ونشر المقدم مانع سليمان رئيس شعبة الحرب النفسية بدائرة التوجيه المعنوي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بيان استقالته من منصب رئيس شعبة الحرب النفسية ضمنه عدد من الاسباب.

وقال سليمان أنه قدم استقالته “بعد تراكم القناعة لديه بصوابيتها ، كونه وجد الصورة القيادية والإدارية للجيش التي حلم بها غير متوفرة في القوالب القيادية للجيش ، وقد وجد مسميات تختطفها جيوب لا تخضع لأي أسس سليمة لا في الإدارة أو القيادة” .

وأضاف سليمان ان من الاسباب التي دعته الى تقديم استقالته” تدخل كيانات موازية خارج إطار مؤسسة الجيش في رسم قرارات الجيش” وهو ما “يؤثر سلباً وبشكل رئيس على الأداء الإداري والقيادي للجيش في المعركة”.

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وأضاف مانع سليمان سبباً آخر لتقديم استقالته تمثل بقضية “التعامل مع مؤسسة الجيش ووزارة الدفاع كما لو أنها مطارح للنكف القبلي ليس فيه متسع للخطط والاستراتيجيات والدراسات والمتسع المتوفر الوحيد هو للوجاهات التي تصنعها بعض الأحزاب أو تتبناها بعضا من مراكز النفوذ”.

ولفت سليمان إلى أن من اسباب استقالته “تجاهل القيادة العليا للجيش الحالة التي يمر بها أبطال الجيش الوطني ، بل وعدم اكتراث بعضها للتضحيات الجسيمة التي يقدمها صناديد الجمهورية في سبيل إنجاز المعركة”٠

وذكر المقدم سليمان مانع أن من الاسباب التي دعته لتقديم استقالته أيضاً “تنامي وتفشي الفساد داخل مؤسسة الجيش الوطني ومحاولة الكثير من بؤر مراكز النفوذ اتخاذ من مؤسسة الجيش أداة لإعادة بناء المركز وتشييد أحلام الذات” .

وتأتي استقالة رئيس شعبة الحرب النفسية بدائرة التوجيه المعـنوي للقوات المسلحة اليمنية المقدم مانع سليمان بعد ساعات من تقديم رئيس شعبة التوجيه المعنوي اللواء محسن خصروف استقالته على الهواء اثناء مداخلة تلفونية له يوم أمس الاربعاء.

وامس الخميس اصدر رئيس الجمهورية توجيهات بايقاف اللواء خصروف عن العمل واحالته للتحقيق على خلفية تصريحات انتقد فيها اداء تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية.