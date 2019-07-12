شكرا لقرائتكم خبر عن من جديد مجتهد .. يفجر مفاجأة من العيار الثقيل .. بكشف مخطط خبيث لولي عهد أبوظبي لـ ضرب محمد بن سلمان.. تسريبات حساسة لم تكن في الحسبان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاد مجتهد السعودي من جديد لتفجير معلومات جديدة بخصوص بلاده، وهذا المرة كشف تسريبات حساسة حول مخطط قام به ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، لاختراق السعوديين ومحاولة الإيقاع بالأمير محمد بن سلمان، من خلال زرع شخصيات توالي بن زايد بجوار بن سلمانز

وكشف المغرد الشهير "مجتهد" تفاصيل مثيرة عن المجموعة المسؤولة عن طيران المهمات الخاصة لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وذكر "مجتهد" أن "ابن سلمان لم يترك مهمة نقل المواد الحساسة والشخصيات الهامة لخدمات الطيران التابعة للجهات الحكومية المختلفة، بل وحدها تحت سلطة فريق صغير يعتمد عليه اعتمادا كليا، والهدف هو تضييق دائرة من يعرفون أسراره الخطيرة، وألّا يضطر لترتيب الرحلات في كل مرة".

وتحدث "مجتهد" بالتفصيل عن كيفية صعود عبد الله السيد من إدارة شركة طيران "ناس" السعودية، إلى الطيران الأميري في الإمارات، ومنها إلى ولي العهد السعودي، وبتوجيه من ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، الذي أراد اختراق السعوديين، بحسب "مجتهد".

وأوضح أن على رأس هذه المجموعة، عبد الله محمد بشير السيد، وأخوه أحمد، واللواء عبد العزيز الفغم، والغطاء التجاري هو شركة نيكسز للطيران، التي إضافة لخدمات النقل التي تؤديها بطائراتها أعطاها ابن سلمان حقوق تشغيل طائرات الديوان الملكي والنقل الخاص لوزارة الدفاع وطيران أرامكو والطيران الخاص لأمن الدولة".