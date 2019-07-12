تدشين المرحلة الثانية من العام التدريبي باللواء ١٠١ شرطة جوية

دشن اللواء ١٠١ شرطة جوية بمطار سيئون اليوم المرحلة الثانية من العام التدريبي والعملياتي للعام ٢٠١٩م بحفل خطابي وعرض عسكري لوحدات رمزية من اللواء.
وفي الحفل الذي حضره قائد المنطقة العسكرية الأولى قائد اللواء ٣٧ مدرع اللواء الركن صالح طيمس ثمن وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام حبريش تضحيات منتسبي اللواء بمعية إخوانهم في الوحدات الأخرى في صورة جسدت نموذج لتلاحم الوحدات العسكرية والامنية بوادي وصحراء حضرموت.
بدوره اكد رئيس أركان اللواء ١٠١ شرطة جوية العميد صادق نصيب أن اللواء على أتم الإستعداد والجاهزية لإنجاح المرحلة الثانية من العام التدريبي والعملياتي للعام ٢٠١٩م والحفاظ على الجاهزية العسكرية والأمنية لمطار سيئون الدولي كي يضل يقدم خدماته للمسافرين وتأمين المرافق التي يقوم بحمايتها و أي مهام توكل اليه ضمن خطة المنطقة العسكرية الأولى.
والقيت بالحفل عدد من الكلمات الحماسية للمساعد هلال محمد عبدالله والمساعدة عبدالفتاح محمد والتي أكدت على التضحيات التي قدمها منتسبي اللواء ١٠١شرطة جوية في سبيل المساهمة في تأمين وادي وصحراء حضرموت وحمايته من عناصر التطرف والإرهاب مجددين العهد والوفاء والاستعداد الدائم لتنفيذ ما يوكل من مهام لحفظ مصالح الشعب والجمهورية .
و نفذت بالحفل وحدات رمزية من اللواء ١٠١ شرطة جوية عرض عسكري نال إستحسان الحضور .
حضر التدشين مدير عام مطار سيئون الدولي علي باكثير و العميد ركن عبدالقادر باحكم ورئيس السيطرة بالمنطقة العسكرية الاولى العقيد عبدالله سالم و رئيس شعبة التوجيه المعنوي بالمنطقة العقيد فايز باسدس و قائد القاعدة الجوية بمطار سيؤن العقيد دحان العولقي و مدير محطة اليمنية بمطار سيئون سامي بامقيشم ومندوب التحالف العربي بالمنطقة .
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