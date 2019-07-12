اليمن تبحث الأمم المتحدة إستئناف مشاركتها في قوات حفظ السلام

بحث وزير الدفاع، اللواء الفريق الركن محمد علي المقدشي، الخميس، مع وكيل الامين العام للامم المتحدة لعمليات حفظ السلام السيد جون بيير لاكروا في مقر الامم المتحدة، إستئناف مشاركة اليمن في قوات حفظ السلام .

وجاء هذا اللقاء، على هامش مشاركة وزير الدفاع في الاجتماع الثالث لوزراء الدفاع المنعقد في مقر الامم المتحدة بنيويورك بهدف مناقشة جهود الدول الأعضاء في دعم الامن والسلام الدوليين من خلال مشاركتها في مهام الامم المتحدة لحفظ السلام، حسبما أفادت وكالة سبأ الرسمية .

وخلال اللقاء، إستعرض وزير الدفاع، جهود الحكومة اليمنية لتحقيق السلام المستدام القائم على المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الامن ولاسيما القرار ٢٢١٦ والذي يعيد مؤسسات الدولة ويحقن دماء الشعب اليمني .. مشيراً إلى معاناة المواطنين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإنقلابية التي تمنع وصول المساعدات لهم وتقوم بنهبها .

وتطرق الفريق المقدشي الى اهمية استئناف مشاركة بلادنا في قوات حفظ السلام التابعه للامم المتحدة وتسهيل وضمان المشاركة الفعالة لما تكتسبه من خبرة وفاعلية من خلال مشاركتها في عدة بعثات قوات حفظ السلام.

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من جانبه، أشاد وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام بكافة الجهود المبذولة من قبل الحكومة اليمنية الهادفة الى تحقيق السلام في اليمن وتعاونها المثمر مع فريق الامم المتحدة الخاص بدعم تنفيذ اتفاق الحديدة .. مؤكداً أنه سيتم النظر في إستئناف مشاركة اليمن في قوات حفظ السلام في المستقبل القريب .

وعلى هامش المؤتمر، التقى وزير الدفاع برئيس هيئة الاركان العامة الإندونيسية الفريق جوني سوبريانتو، الذي استعرض معه سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين وامكانية الاستفادة من الخبرات الإندونيسية في مجال التاهيل والتدريب للقوات المسلحة اليمنية.

كما التقى وزير الدفاع المقدشي بالقائد العام للقوات البرية البريطانية الجنرال سر نيكولاس كارتر .

وتطرق اللقاء إلى جهود الحكومة اليمنية في مكافحة الارهاب وتعاون الحكومة البريطانية في مجال دعم خفر السواحل اليمنية.